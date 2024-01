Mestre nas armações de bastidores, Valdemar Costa Neto passa a maior parte do tempo atrás dos holofotes. Quando decide agir em público, algo que ocorre apenas de raro em raro, calibra os movimentos a partir de cálculos do tipo custo-benefício. Sabia que mexeria num vespeiro quando declarou que "Lula tem muito prestígio", "tem popularidade", "é conhecido por todos brasileiros", enquanto "Bolsonaro não". Em privado, Bolsonaro reagiu com nomes feios. Em público, levou às redes sociais um vídeo no qual joga no ventilador a hipótese de implosão do PL: "Tive um problema, não vou falar com quem. 'Olha, se continuar assim, você vai implodir o partido'. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como 'o Lula é extremamente popular'. Manda ele vir tomar uma 51 na esquina ali. Não vem!"