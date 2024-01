Sob Lula, fraude rende salários extras a militares bolsonaristas Já se sabia que, sob Bolsonaro, certos oficiais das Forças Armadas fecharam os olhos ou aderiram aos esforços do capitão para demolir a pátria. Descobre-se agora que, sob Lula, alguns militares extraem lucro dos escombros. Notícia do Estadão informa que o general Marco Antônio Freire Gomes e o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandantes do Exército e da Marinha, usaram informações falsas para se alistar na tropa da quarentena remunerada. Veja o texto completo de Josias de Souza