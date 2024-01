A disputa prévia do estado de Iowa marca o início formal de uma sucessão que pode implodir os pilares da democracia americana, já bem trincados. Na eleição marcada para novembro, os Estados Unidos não votarão apenas contra ou a favor deste ou daquele candidato à presidência. Os eleitores americanos votarão para saber quem são. Donald Trump prevaleceu com folga na largada do processo de escolha do representante do Partido Republicano. "Não vai demorar muito", disse ele no discurso da vitória em Iowa. De fato, Trump pode se tornar um candidato matematicamente irreversível já no mês de março.