O assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes fará aniversário de seis anos em março. Nesse período, todas as tentativas de elucidar o caso rodopiaram como parafuso espanado. Os diferentes inquéritos foram assombrados pelo monstro do Mesmo. Ele está sempre no centro dos acontecimentos. A cada desdobramento, o igual ressurge disfarçado de novo para confundir promessa com realidade, viração com agilidade, inércia com efetividade, bagunça com atividade.