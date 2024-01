Num regime capitalista, a Mão Invisível afasta micos privados das arcas do Tesouro. No capitalismo à brasileira, o ministro Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, anuncia para os próximos dez dias um pacote de socorro às companhias aéreas. O embrulho inclui o refinanciamento de dívidas e um fundo para manutenção e compra de aeronaves. Coisa de até R$ 6 bilhões. Alega-se que não há risco fiscal. Mas o ministro não esclareceu de onde sairá o dinheiro. O drama das companhias de aviação foi discutido nesta quarta-feira no Casa Civil da Presidência, a um lance de escada do gabinete de Lula. O governo sustenta que é a ajuda é necessária porque as empresas de aviação sofreram um baque na pandemia. Verdade. Mas as companhias já estavam na enfermaria antes da chegada do vírus. De resto, a Covid levou à breca milhares de empreendimentos. Coisas da vida.