A Polícia Federal amanheceu na porta do deputado Alexandre Ramagem uma semana depois de tocar a campainha de Carlos Jordy, líder da oposição na Câmara. As duas batidas policiais sinalizam um ajuste no foco de Alexandre de Moraes. Relator geral das encrencas estreladas por Bolsonaro no Supremo, o ministro começa a apresentar a conta à banda legislativa da milícia bolsonarista. Enrolado num esquema de espionagem ilegal, Ramagem vai à grelha num instante em que se apresenta como pré-candidato de Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro. Ironicamente, o preferido do capitão acaba de entregar a administração de sua campanha nas redes sociais ao vereador Carlos Bolsonaro, que cultivou durante a presidência do pai o desejo de dispor de uma "Abin paralela".