Condenado a 8 anos de cadeia, Collor dá as caras no Planalto Deus criou o céu e a Terra, o dia e a noite. E deu nome aos bichos, às plantas e às coisas. Era preciso definir as perplexidades e as situações inusitadas. Sentindo-se despreparada para a tarefa, Deus criou Fernando Collor. Com uma pena de oito anos e dez meses de cana a persar-lhe sobre os ombros, Collor surgiu no Planalto. Surpresa! Foi à posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Pasmo! Veja o texto completo de Josias de Souza