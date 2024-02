Varejão de identidades roubadas torna Abin paralela um brinquedo Num instante em que o país se horroriza com o escândalo da Abin paralela, a Polícia Federal sinaliza que o brasileiro deve suprimir a surpresa dos seus hábitos. O ponto de exclamação é insuficiente para expressar o espanto provocado pela penúltima descoberta policial. Ladrões de identidade comercializam num varejão por assinatura informações pessoais capturadas em bancos de dados federais. A engrenagem funciona há pelo menos 14 anos. Depois de roubar as identidades, os delinquentes comercializavam a privacidade alheia num painel eletrônico disponível para assinantes. Espremendo os fichários do Estado clandestino, chegava-se à lista de autoridades e famosos. O crime revelou-se atraente. Seduziu dez mil assinantes. Pagavam por cerca de dez milhões de consultas mensais. Veja o texto completo de Josias de Souza