Cada decisão esdrúxula de Dias Toffoli parece ter sido tomada para obrigar o brasileiro a usar a palavra "esdrúxula". No caso da suspensão do pagamento da multa decorrente do acordo de leniência firmado pela ex-Odebrechet, uma manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia-Geral da União torna compulsório o uso do vocábulo que define as coisas que fogem aos padrões comuns. Toffoli suspendeu a multa que a antiga Odebrecht, hoje rebatizada de Novonor, aceitou pagar depois de admitir a prática de corrupção num acordo de leniência celebrado com a falecida força-tarefa da Lava Jato. Coisa de R$ 8,5 bilhões, em valores corrigidos, dos quais continuam pendentes de pagamento R$ 3,8 bilhões.