Só uma coisa aborrece mais a oligarquia bolsonarista do que o assédio de Lula aos governadores identificados politicamente com Bolsonaro: a passividade do capitão diante da estratégia do rival. Aliados avaliam que a alegada inação potencializa a largada de Lula num ano que PT e PL tratam como espécie de tira-teima da polarização. Bolsonaro passou o pré-Carnaval na sua casa de veraneio, nos fundões de Angra dos Reis. Fantasiado de homem simples, festejou devotos num mini-cercadinho e testemunhou um baculejo da PF em Carlos Bolsonaro. Simultaneamente, Lula colocou seu bloco eleitoral na avenida.