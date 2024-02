Zumbido do centrão revela que Nísia foi infectada pelo Liravírus Num instante em que Nísia Trindade leva o rosto a uma rede nacional de TV para informar que está combatendo a dengue com "total prioridade", um zumbido do centrão sinaliza que a ministra da Saúde foi infectada pelo Liravírus. Arthur Lira e seus operadores suprapartidários denunciam o empoçamento de emendas parlamentares na pasta da Saúde. E empurram a ministra para a mesma enfermaria na qual internou Alexandre Padilha, coordenador político de Lula. Veja o texto completo de Josias de Souza