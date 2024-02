Conhecida como Deusa da Justiça, a senhora de pedra que enfeita a entrada do Supremo Tribunal Federal, esculpida pelo gênio Alfredo Ceschiatti, não ouve e não vê. Sorte dela. A venda que lhe cobre os olhos e lhe tapa as orelhas poupa-a do constrangimento produzido pelas decisões mais recentes do ministro Dias Toffoli. Após suspender multas bilionárias decorrentes de acordos de leniência da J&F e da antiga Odebrecht, Toffoli retardou o envio de Fernando Collor para a cadeia. Com um inusitado pedido de vista, Toffoli suspendeu o julgamento de um recurso apresentado por Collor contra a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Collor foi acudido em plena sexta-feira de Carnaval. O julgamento se processava no escurinho do plenário virtual, longe dos refletores da TV Justiça. Com a velocidade de um raio, Toffoli requisitou mais prazo para analisar o processo assim que o relator Alexandre de Moraes divulgou o seu voto, contrário às pretensões de Collor.