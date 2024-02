Ao retornar das férias, na semana passada, Arthur Lira fez um discuso enfezado. Avisou a Lula que o orçamento da República "é de todos". Quatro dias depois, numa sexta-feira carnavalesca, Lira requisitou um jato da FAB para flanar com oito acompanhantes no circuito Brasília-Salvador-Rio de Janeiro. Quem no Carnaval viajou com dinheiro do próprio bolso deve perceber que o imperador da Câmara desenvolveu um conceito muito particular do direito coletivo. Trata a verba que seria "de todos" como algo gratuito e pessoal.

Alegou-se que Lira precisou recorrer à FAB-Air por motivo de segurança. Em Salvador, o imperador da Câmara suou um uniforme do bloco Vumbora ao som de Bell Marques. Estava acompanhado do deputado Elmar Nascimento. Com o apoio de Lira, Elmar ambiciona levar à presidência da Câmara, no ano que vem, o mesmo balacobaco que o mantém dentro dos cofres da Codevasf desde Bolsonaro. No Rio, Lira desfilou na Sapucaí o "orgulho" pela "história e cultura" da capital de Alagoas, valores cultuados no enredo da Beija Flor ao preço de R$ 8 milhões em verbas da prefeitura de Maceió. O preço da segurança de Lira é a eterna chateação dos contribuintes —os federais e os municipais.