Ao operar para que corresse no Supremo a investigação sobre a agressão que sofreu com sua família no aeroporto de Roma, Alexandre de Moraes usou um canhão para atirar numa formiga. Decorridos sete meses, a Polícia Federal concluiu o inquérito. A montanha deu à luz um grande fiasco. Apuravam-se os crimes de lesão corporal, injúria e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. A PF concluiu que as imagens das câmeras mostram que o empresário Roberto Mantovani Filho atingiu o rosto de Alexandre Barci de Moraes, o filho do ministro, e foi empurrado em seguida pelo rapaz.