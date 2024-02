No inquérito sobre a tentativa de golpe, a Polícia Federal identificou nas Forças Armadas dois tipos de oficiais. Há os golpistas escancarados e os legalistas envergonhados. O primeiro grupo ajudou Bolsonaro a infectar a democracia. O segundo se opôs ao golpe sem denunciar ao país que viram pus no fim do túnel. Restou a impressão de que não há inocentes no enredo golpe, apenas golpistas e cúmplices por omissão. Chamado de "cagão" pelo colega de armas Braga Netto, o general Freire Gomes, então chefe do Exército, alega em privado que preferiu agir contra o golpe em silêncio para não jogor lenha na ruptura que Bolsonaro tentava acender. Se for repetida no depoimento que a Polícia Federal cogita realizar, a alegação do general valerá apenas até certo ponto. Um ponto de interrogação, pendente de investigação.