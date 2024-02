No passado, o brasileiro perguntava: "Sabe a última do papagaio?" Os despachos incertos de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal fizeram surgir uma indagação nova: "Sabe a penúltima do Dias Toffoli?" Depois de anular multas bilionárias que a J&F e a antiga Odebrecht aceitaram pagar em acordos de leniência, Toffoli ensaia outra ousadia: deseja promover, ainda em 2024, uma audiência pública para rediscutir a Lei da Anistia.