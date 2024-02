Existe um grande remédio para cada erro: reconhecê-lo. O governante que comete um erro e não o corrige, acaba cometendo um segundo erro. Na passagem pela África, Lula perdeu nova oportunidade de manter a língua no cabresto dos discursos lapidados pela diplomacia. Ao se entregar ao improviso, converteu-se numa oportunidade que Netanyahu aproveita ao comparar os crimes de guerra cometidos por Israel em Gaza com o holocausto Após considerar Lula persona non grata em Israel, Netanyahu mandou seu chanceler repreender o embaixador brasileiro. Normalmente, esse tipo de ritual é encenado em reuniões fechadas, no Ministério das Relações Exteriores. O representante do Brasil foi humilhado diante dos repórteres, no Museu do Holocausto.