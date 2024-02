Tratado por Bolsonaro e seus devotos como um bolchevique que ingressou no Supremo como quem invade o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, Flávio Dino celebrou sua posse com uma homilia do arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar. Quebrando uma tradição, Dino recusou a oferta de associações de magistrados para cultuar a conquista da toga numa festança. Preferiu uma missa na Catedral de Brasília, projetada pelo camarada Niemeyer.