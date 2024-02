Se o silêncio de Bolsonaro no interrogatório da Polícia Federal serviu para alguma coisa foi para demonstrar que faltam ao investigado honra, álibis e fatos capazes de refutar as provas que os investigadores recolheram contra ele. Supondo-se que Bolsonaro consiga transformar a Avenida Paulista num cercadinho, seus devotos voltarão para casa no final do ato. E não será por isso que a desqualificação virará virtude, a delação de Mauro Cid desaparecerá e as evidências de tentativa de golpe sumirão do inquérito. Não se trata de questionar a capacidade de Bolsonaro de produzir uma boa foto. Sua capacidade de reunir admiradores perdeu a relevância quando a maioria do eleitorado lhe deu as costas e o TSE lhe concedeu o título de inelegível. Trata-se agora de perceber que, podendo oferecer uma boa defesa à Polícia Federal entre quatro paredes, Bolsonaro estica a corda e estimula a tensão na rua. Vivo, o ex-presidente da Câmara Luiz Eduardo Magalhães diria: "Não tem o menor risco de dar certo."