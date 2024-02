Em janeiro de 2023, Lula foi rápido na turbina. Voou para Roraima apenas 20 dias depois de subir a rampa. Queria testemunhar o sofrimento dos yanomami. Pichou na parede das redes sociais sua indignação com o antecessor: "Mais que uma crise humanitária. O que vi foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro." Desde então, o slogan preferido de Lula —"O Brasil voltou"— deu a volta ao mundo. Demora, porém, a chegar à reserva de Roraima. Ali, segundo os dados oficiais, morreram mais indígenas no primeiro ano de Lula (363) do que no último ano de Bolsonaro (343). A indignação de Lula ainda não reapareceu em público desde que veio à luz a notícia sobre a alta de 6% na letalidade dos yanomami na sua gestão.