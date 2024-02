Tomado pelo discurso proferido na Avenida Paulista, Bolsonaro imagina estar numa posição parecida com aquela em que Lula foi colocado em 2017, quando o Supremo avalizou sua prisão e o TSE declarou-o inelegível. Quem sabe ouvir nas entrelinhas percebeu que Bolsonaro não deseja apenas evitar a realização dos seus piores pesadelos. Ele quer sonhar o mesmo sonho que Lula realizou ao saltar do degredo judicial para um novo mandato no Planalto. Sem mencionar nomes, Bolsonaro tratou Alexandre de Moraes como um novo Sergio Moro: "Nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo justo." Por um instante, o orador se enfiou dentro dos sapatos de Lula: "Nós não podemos pensar em ganhar as eleições afastando os opositores do cenário político." A lamúria contém um quê de ridículo, pois Bolsonaro foi o grande beneficiário da exclusão do nome do seu rival das urnas em 2018.