Um ministro do Supremo Tribunal Federal ironizou o discurso feito por Bolsonaro a milhares de devotos, na tarde de domingo: "Se o pacificador da Avenida Paulista fosse real, ele talvez estivesse reeleito", disse ele à coluna. "Não haveria 8 de janeiro, muito menos pedido de anistia." O senador-general Hamilton Mourão protocolou no Senado, há quatro meses, proposta que concede anistia aos condenados por invadir as sedes dos Três Poderes. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Senado e da Câmara, sinalizam nos bastidores que não cogitam levar à pauta de votação nenhum projeto de anistia.