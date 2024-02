Acuado pela delação de Mauro Cid e pelas provas que a Polícia Federal colecionou, Bolsonaro recorre a um expediente usado por onze em cada dez investigados indefesos. Em vez de se defender, libera seus advogados para atacar Alexandre de Moraes, crivando-o de questionamentos formais. Na penúltima investida, a defesa de Bolsonaro recorreu contra decisão do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, que indeferiu pedido para afastar Moraes da relatoria do inquérito sobre o golpe. Bolsonaro pede a Barroso que submeta sua decisão ao aval do plenário do Supremo.