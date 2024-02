Em política, o pior cego é o que não consegue ouvir a voz do asfalto. Ao dizer que foi "grande" o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, Lula rendeu homenagens ao óbvio. "Não é possível negar um fato", declarou. O segundo acerto foi a desqualificação da proposta do rival de "passar uma borracha no passado". Na definição de Lula, pedido de anistia antes do término dos julgamentos é admissão de culpa. "Tá confessando o crime", ironizou Lula.