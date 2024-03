Há certos momentos na vida em que a pessoa precisa tomar uma decisão definitiva. O general Freire Gomes vive um desses instantes definitivos no depoimento à Polícia Federal. Comandante do Exército no período em que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, o general não está diante de uma escolha qualquer. Não é como se fosse escolher uma gravata entre muitas que poderia usar durante o interrogatório. De certa maneira, é como se o general tivesse que escolher um Freire Gomes entre muitos. Uma escolha definitiva o então chefe do Exército já fez. Foi chamado de "cagão" pelo companheiro de armas Braga Netto por não aderir à trama de Bolsonaro. Mas não deu voz de prisão aos golpistas. Alega-se que testemunhou a conspiração em silêncio para não borrifar gasolina na fogueira. Sua presença no inquérito como suspeito de omissão mostra a escolha pelo mutismo pode não ter sido a melhor. Durante a inquirição da PF, ao examinar as alternativas, o general decidirá: "Quero ser isso. Pelo resto da vida.