Com dois movimentos, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino mostrou que, na rotina dos réus que aguardam na fila do cadafalso do 8 de janeiro, há males que vêm para pior. Num lance, Dino deu de ombros para a tese do bolsonarismo segundo a qual ele deveria se abster de participar dos julgamentos sobre a tentativa de golpe. Noutro, o ex-ministro da Justiça de Lula alinhou-se ao relator Alexandre de Moraes, adicionando às penas máximas seis meses de prisão. Nos julgamentos das ações penais referentes à intentona bolsonarista, cristalizou-se no Supremo uma folgada maioria a favor das condenações. Mas os ministros divergem na hora de fixar o tamanho do castigo. Antes da aposentadoria de Rosa Weber, as posições de Moraes prevaleciam por uma maioria de seis votos. Nessa fase, as penas mais salgadas foram fixadas em 14 anos e 17 anos de prisão. Com a ausência de Rosa, as penas mais draconianas foram atenuadas para 13 anos e meio e 16 anos e meio.