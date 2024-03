Nas grandes emergências que afligem São Paulo, enquanto o paulistano entorna lágrimas, a prefeitura derrama verbas públicas em contratos crivados de suspeição. Nas licitações emergenciais realizadas sob Ricardo Nunes, as empresas não enfrentam a concorrência. Elas firmam acordos para eliminar a competição. Reportagem do UOL sinaliza que a moralidade é uma virtude ameaçada de extinção na prefeitura de São Paulo. Ali, os negócios com indícios de combinação somam R$ 4,3 bilhões —ou 87% do total contratado. Se a responsabilidade e a prudência marcassem encontro na prefeitura, cairiam num buraco assim que chegassem.