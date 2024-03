PGR e ex-comandantes demolem a pose do Bolsonaro perseguido Desde que foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro desfila pela conjuntura uma pose de vítima de perseguição política. Enfeitou o figurino com os inquéritos criminais que responde no Supremo Tribunal Federal. Nessa versão, uma Polícia Federal submetida aos interesses de Lula atuaria em conluio com o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes para construir um enredo ficcional que transforma um ex-presidente exemplar em golpista. Não está dando certo. Veja o texto completo de Josias de Souza