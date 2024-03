A pesquisa Quaest revela que a taxa de desaprovação do governo subiu cinco pontos, atingindo 34%. E o índice de aprovação de Lula, agora em 51%, caiu três pontos desde dezembro. Quem sabe ler as entrelinhas das estatísticas percebe que a satanização de Bolsonaro perdeu a serventia para o governo. O gosto pela raiva leva Lula a esquecer que não foi eleito para consumir quatro anos falando mal de um antecessor inelegível. Os evangélicos aparecem na pesquisa como um ponto cada vez mais fora da curva do governo. Entre entre eles, a reprovação à gestão Lula deu um salto de 12 pontos percentuais, batendo em 48%. Desaprovaram o desempenho de Lula 62%. No pedaço evangélico da sociedade —em torno de dois terços do eleitorado—, 69% acharam que Lula exagerou ao comparar a matança que Israel promove em Gaza com o extermínio de 6 milhões de judeus promovido por Hitler.