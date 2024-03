Quando a oportunidade bate à porta, certas autoridades, em vez de aproveitá-la, reclamam do barulho. Lula ordenou que o ruído provocado pelo escândalo das joias fosse abafado para não prejudicar os negócios com a ditadura da Arábia Saudita. Internamente, perdeu a chance de fazer limonada do limão que está prestes a se converter numa sentença criminal contra Bolsonaro. Não faria sentido transformar a perversão de Bolsonaro numa crise diplomática das arábias. Mas surpreende a negligência com a prevenção. Se o Brasil fosse um país lógico, Lula já teria encaminhado ao Congresso um projeto de lei para reformular as normas que regem a troca de presentes com chefes de Estado estrangeiros.