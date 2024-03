Feminicídio pede criação do Dia Nacional da Vergonha na Cara O Dia Internacional da Mulher deveria ser rebatizado no Brasil. A contabilização de 10.655 feminicídios nos últimos nove anos transforma o país num local ideal no mapa para o surgimento de algo radicalmente diferente. Indignidade não falta. Um bom começo seria rebatizar a efeméride mundial de Dia Nacional da Vergonha na Cara. A nova data ainda não foi incorporada ao calendário nacional porque o Brasil não tem vergonha na cara. Se tivesse, já teria notado que um cenário em que tantos seres humanos são mortos apenas porque os assassinos desprezam ou discriminam a condição feminina não será revertido com lero-lero e medidas paliativas. Veja o texto completo de Josias de Souza