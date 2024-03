Ao discursar no ato da Avenida Paulista em que Bolsonaro propôs anistia para os golpistas, Tarcísio de Freitas uniu-se a uma boçalidade. Ao enviar para o legislativo estadual projeto de lei que cria o programa de escolas cívico-militares, o governador de São Paulo bate continência para uma temeridade. Tarcísio disse que deseja implantar pelo menos 100 escolas com viés militar. Avalia que esse tipo de estabelecimento agrega ao ensino "civismo, brasilidade e disciplina". O governador senta praça no bolsonarismo fingindo não notar que esse tipo de pedagogia deu na intentona do 8 de janeiro.