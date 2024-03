Só uma coisa é mais dura diante da morte do que a suavidade da indiferença: a insensibilidade do descaso. Instado a comentar a denúncia feita pela ONG Conectas e pela Comissão Arns no Conselho de Segurança das Nações Unidas contra as "operações letais e a escalada da violência policial na Baixada Santista", Tarcísio de Freitas desdenhou: "Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí." A frase do governador tem parentesco próximo com um comentário feito por Bolsonaro em abril de 2020, durante a pandemia. Num instante em que a Covid havia conduzido à sepultura 5.017 brasileiros, o então presidente da República também adicionou à indiferença negacionista a perversidade do descaso: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre."