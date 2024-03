O Datafolha sinaliza que Lula e Bolsonaro conseguiram atingir o objetivo de transformar o 2024 de São Paulo num terceiro turno de 2022. A febre federal atinge com força a capital paulista. A polarização chega a tal ponto na maior cidade do país que o empate detectado na nova pesquisa dá a impressão de que a cadeira de prefeito da maior cidade do país é disputada num embate acirrado entre Luloulos e Bolsocardo. Apoiado por Lula, o desafiante Guilherme Boulos obteve 30% das intenções de voto. Enganchado em Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes arrastou a simpatia de 29% para o seu projeto de reeleição. Há sete meses, o placar do Datafolha registrava 32% a 24%, com Boulos na liderança. Embora as pesquisas não sejam comparáveis, porque a lista e candidatos se alterou, é nítido o viés da alta do prefeito. Numa disputa apertada, os padrinhos ganham relevância.