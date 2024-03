Ao comentar o resultado das pesquisas mais recentes, Lula forneceu material para a continuidade do declínio de sua popularidade e do desapreço ao seu governo. Disse que as sondagens de opinião pública servem como "instrumento de ação e de mudança da sua estratégia de governo". Mas empilhou declarações que sinalizam uma opção preferencial pela inação e pela perseverança no erro. Lula minimizou a queda: "A gente tem de entendê-la como uma fotografia em função do momento em que você está vivendo...". Se observasse o "filme" exibido pelas pesquisas, perceberia que as curvas da aprovação e da desaprovação aproximam-se desde agosto do ano passado.