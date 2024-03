Autocombustão do União Brasil demonstra que união faz a farsa Nascido em 2021, a partir de uma cruza do PL o DEM, o União Brasil foi apresentado como grande. Em três anos, revolucionou o provérbio. Mostrou que a união faz a farsa. O novo era coisa muito antiga. Hoje, o partido já não cabe na legislação partidária. Encaixa-se melhor no Código Penal. Meteu-se numa crise que tem como pano de fundo a disputa por uma caixa registradora de mais de R$ 500 milhões. A Executiva nacional do União Brasil se reúne nesta quarta-feira para tentar aplacar divergências convertidas há duas semanas num processo de autocombustão. O fósforo foi riscado quando Luciano Bivar perdeu o trono de presidente para o vice Antônio Rueda. Julgando-se traído por Rueda, parceiro na política e em negócios privados, Bivar fugiu ao controle. Deve ser conduzido à porta de saída. Veja o texto completo de Josias de Souza