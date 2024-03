Lewandowski vê 'êxito' no fiasco na recaptura que não aconteceu A fuga de dois presos da penitenciária federal de Mossoró faz aniversário de um mês nesta quinta-feira. Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, continuam soltos. Submetido a um óbvio fracasso, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) voou para o Rio Grande do Norte nesta quarta, véspera da efeméride. Conversou com os jornalistas. Para o ministro, o prazo das buscas é "razoável". Mais: "A operação, a meu juízo, é uma operação que está se desenvolvendo com êxito", disse Lewandowski, sem ruborizar a face. Como assim? O ministro tentou explicar: "Quando eu quero dizer que a operação foi bem-sucedida, foi no sentido de que conseguimos manter eles dentro desse perímetro. Seria malsucedida, um fracasso relativo, se [os fugitivos] tivessem evadido e ido para outro estado". Ah, bom. Então, tá. Veja o texto completo de Josias de Souza