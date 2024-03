Ao aprovar a proposta de emenda à Constituição sobre drogas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado mimetizou o melhor estilho de Abelardo Barbosa, reeditando o célebre bordão do Chacrinha: "Eu não vim pra explicar. Vim pra confundir." Não vai funcionar. Abelardo criou o seu personagem para fazer graça. A imitação do Senado é um flerte irresponsável com a desgraça. Uma lei antidrogas aprovada pelo Congresso em 2006 criminalizou o tráfico e o consumo de drogas. Mas fixou distinção entre traficante e usuário. Estabeleceu que quem é flagrado com drogas para "consumo pessoal" deve ser punido com penas alternativas: advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas.