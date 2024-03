A conversão do Theatro Municipal de São Paulo em palco de uma encenação bolsonarista estrelada por Michelle Bolsonaro é um sacrilégio. A ideia de profanar o espaço com uma pajelança de entrega do título de cidadã honorária da cidade à personagem é ilógica, antieconômica e ultrajante. Ofende a lógica porque não há vestígio de nenhuma realização notável da forasteira Michelle em benefício de São Paulo. Nada que justifique a honraria proposta pelo vereador Rinaldi Digilio e aprovada pela maioria do legislativo municipal.