Abespinhado com o vazamento de trechos da investigação sobre a tentativa de golpe, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes divulgou todos os depoimentos que mantinha sob o manto diáfano do sigilo processual. Submetidos ao cheiro de queimado, Bolsonaro e seus operadores políticos borrifaram nas redes sociais imagens da multidão que recepcionou o investigado na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro.