Em novo encontro com o microfone, neste sábado, Bolsonaro esquivou-se de responder às acusações que constam dos depoimentos colecionados pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe. Esperando na fila do Supremo por uma condenação criminal, preferiu declarar que nada teme. O diabo é que o medo que o investigado diz não ter está refletido nas declarações. "Eu poderia muito bem estar em outro país", disse Bolsonaro. "Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos." Nesse ponto, o orador sinalizou que o algoz Alexandre de Moraes fez bem em confiscar-lhe o passaporte. Fará ainda melhor se indeferir pedido de Bolsonaro para realizar uma viagem a Israel. Convém manter a coragem do capitão aprisionada no território nacional.