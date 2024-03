Na anatomia do golpe, militares oscilam entre as leis e o abismo O golpe militar de 1964 fará aniversário de 60 anos daqui a duas semanas. Quando João Goulart foi deposto, o general Marco Antonio Freire Gomes estava na bica de completar sete anos de idade. O brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior e o almirante Almir Garnier Santos eram duas crianças com quatro anos incompletos. Em 2022, o trio comandava o Exército, a Aeronáutica e a Marinha quando Bolsonaro tramou arrastar as "minhas Forças Armadas" para fora do quadrado constitucional. Freire e Baptista refugaram. Garnier colocou-se à disposição. O golpe falhou. Mas o país nunca chegara tão perto da ruptura desde a redemocratização. Veja o texto completo de Josias de Souza