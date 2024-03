Na política, aquele que enfurece o adversário controla os seus movimentos. Em declínio nas pesquisas, Lula convocou a primeira reunião ministerial do ano com o objetivo de esboçar uma reação. Converteu Bolsonaro em sujeito oculto do encontro. Tomando gosto pela raiva, esqueceu que sua prioridade é mostrar resultados. Desperdiçou a paciência dos brasileiros que avaliam mal a sua administração.