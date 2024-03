O general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, decidiu passar a limpo um dos pontos mal explicados do roteiro da tentativa de golpe de Estado capitaneada por Bolsonaro. Deseja esclarecer se foram punidos os oficiais da ativa que subscreveram uma carta para pressionar o ex-comandante Freire Gomes a aderir à conspiração golpista. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pela coluna. Datado de 28 de novembro de 2022, o documento foi batizado de "Carta ao Comando do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro". A pretexto de pressionar Freire Gomes, os signatários insinuaram que a resistência ao golpe denotava falta de coragem: "Covardia e injustiça são as qualificações mais abominadas por soldados de verdade".