Com a velocidade de um raio, Alexandre de Moraes imprimiu o seu ritmo ao caso da falsificação de cartões de vacina. O relatório em que a Polícia Federal promove o indiciamento de Bolsonaro e outras 15 pessoas chegou ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. Nesta terça, Moraes levantou o sigilo das 231 páginas, encaminhou a peça ao Ministério Público e fixou um prazo de 15 dias para que o procurador-geral da República Paulo Gonet se manifeste. Avalia-se no Supremo que Bolsonaro logo sentirá uma saudade imensa do antiprocurador-geral Augusto Aras e de sua equipe. No ano passado, a então vice-procuradora-geral Lindôra Araújo, braço direito de Aras, enviou ao Supremo manifestação contra uma batida de busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Alegou que não havia prova da participação do capitão na inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Alexandre de Moraes deu de ombros.