Um dia depois de ter criticado Nísia Trindade na primeira reunião ministerial do ano, Lula recebe a ministra da Saúde em audiência às 16h desta terça-feira. Nísia encontra-se prensada por dois flagelos: a proliferação da dengue e o assédio de políticos do centrão e do PT, picados pelo mosquito do fisiologismo. A epidemia de dengue aflige o gabinete presidencial com atraso de 1.889.206 casos e 561 mortes nas primeiras onze semanas de 2024. Coisa jamais vista desde o ano 2000, quando a pasta da Saúde começou a fazer esse tipo de contagem. No mesmo período do ano passado, havia 400 mil registros da doença.