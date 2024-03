A deterioração criminal de Bolsonaro mudou de fase. Até aqui, o capitão caminhava sobre as brasas das múltiplas investigações que tornam a sua rotina incandescente. Ao indiciá-lo no caso da falsificação dos certificados de vacinação, a Polícia Federal iniciou a fase do esquartejamento penal de Bolsonaro. A situação está crivada de ironia. A PF começa a retalhar o capitão cloroquina justamente por ter encomendado a emissão de cartões de vacinação falsos para ele e sua filha caçula. Os investigadores cortam o primeiro pedaço do que restou da reputação de Bolsonaro usando o facão do delator Mauro Cid.