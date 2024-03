Prisão de Robinho torna a CBF cúmplice silenciosa do estupro Costuma-se dizer que o Brasil é o país do futebol. Faz sentido, pois o futebol e o Brasil são muito parecidos: ambos não têm lógica. Consumada com o aval de duas cortes superiores de Brasília, a prisão de Robinho, na noite desta quinta-feira, é tratada pela CBF como um episódio irrelevante. O incômodo produzido pelo silêncio da Confederação Brasileira de Futebol é potencializado pela reiteração do crime. Além de Robinho, encontra-se pendurado nas manchetes policiais como protagonista de um crime de estupro Daniel Alves. Veja o texto completo de Josias de Souza