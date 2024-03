Na festa de 44 anos do Partido dos Trabalhadores, os desafios da legenda foram insinuados na lista de presentes e de ausentes. Abaixo de Lula, foram três os convidados que mais chamaram a atenção: os petistas José Dirceu e Delúbio Soares, uma dupla com um enorme passado pela frente, e o companheiro Geraldo Alckmin, um neo-socialista que até anteontem acusava a legenda de ladroagem. A ausência mais notada foi a de Fernanda Haddad. Horas antes, pesquisa Quaest revelara que, desde novembro do ano passado, subiu de 43% para 50% a aprovação do trabalho do ministro da Fazenda junto aos economistas do mercado financeiro.