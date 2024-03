O episódio do vazamento de áudios tóxicos de Mauro Cid contra a Polícia Federa e Alexandre de Moraes coroa a má fase de Bolsonaro na seara criminal. Aquilo que poderia ter sido a realização do sonho dos investigados de instalar um tumulto nos inquéritos sobre golpe, joias e cartões falsos de vacina virou a realização dos piores pesadelos do delator e do seu ex-chefe. Mauro Cid voltou para a prisão. Virou pó a pretensão da defesa de Bolsonaro de converter crimes já mapeados numa grande grande polêmica sobre tecnicalidades processuais. Delator e delatado tornaram a frequentar a conjuntura juntinhos. Após uma fase de distanciamento cenográfico, ambos naufragam abraçados.